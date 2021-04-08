Съемки пятого сезона исторического драматического сериала "Корона", который выходит на стриминговой платформе Netflix, начнутся в июле 2021 года.

Об этом изданию Variety сообщили продюсеры шоу.

В этом сезоне будет представлен совершенно новый состав актеров, играющих членов королевской семьи. Так, королеву Елизавету II сыграет Имельда Стонтон, принцессу Диану – Элизабет Дебики, принца Чарльза – Доминик Уэст, а принцессу Маргарет – Лесли Манвилл.

Команда сериала надеется, что к июлю Великобритания ослабит строгие COVID-ограничения, которые действуют в стране с января.

Сериал “Корона” вышел на экраны в ноябре 2016 года. В первом сезоне большая часть сюжета была посвящена началу правления Елизаветы II и ее отношениям с принцем Филиппом. Актеры в проекте меняются каждые два сезона, чтобы соответствовать возрасту и внешности членов королевской семьи.