Об этом пишет Deadline.

Съемки сериала начнутся в Чикаго в конце августа.

В первый день премьеры покажут сразу две серии четвертого сезона, главную роль в котором играет Крис Рок. Всего запланировано 11 эпизодов.

Сюжет сериала развернется в Канзас-Сити 1950-х годов. Новый сезон осветит сложные отношения двух преступных синдикатов – итальянского и афроамериканского, которые контролируют наркоторговлю и занимаются мошенничеством. Для закрепления мира главы кланов обменялись своими старшими сыновьями. Но все пойдет наперекосяк, когда умрет один из преступных главарей.