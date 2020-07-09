Об этом сообщается на сайте премии.
В частности, победителями 9-й Национальной музыкальной премии YUNA стали:
Лучше концертное шоу: MONATIK – LOVE IT Ритм
Лучший исполнитель: MONATIK
Лучшая исполнительница: NK
Открытие года: Jerry Heil
Лучшая поп-группа: Время и Стекло
Лучшая рок-группа: Антитела
Лучший видеоклип: MONATIK – LOVE IT Ритм
Лучший эстрадный хит: Оля Полякова – Любовница
Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash – Падло
Лучшая песня на другом языке: MONATIK – LOVE IT Ритм
Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha – Плыве човен (“Вулкан”)
Лучшая песня: Время и Стекло – Дым
Лучший альбом: alyona alyona – Пушка, MONATIK – LOVE IT Ритм
Торжественное награждение победителей YUNA 2020 из-за карантина и ограничения на проведение массовых мероприятий состоится во время проведения следующей, десятой церемонии 30-31 марта 2021 в столичном Дворце “Украина”. Это будет два разных шоу. Билеты, приобретенные на церемонию YUNA 2020, действительны на 30 марта без необходимости замены.
- 10 марта в Киеве в отеле HILTON Кyiv назвали первых четырех победителей Национальной музыкальной премии YUNA-2020.