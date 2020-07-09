Об этом сообщается на сайте премии.

В частности, победителями 9-й Национальной музыкальной премии YUNA стали:

Лучше концертное шоу: MONATIK – LOVE IT Ритм

Лучший исполнитель: MONATIK

Лучшая исполнительница: NK

Открытие года: Jerry Heil

Лучшая поп-группа: Время и Стекло

Лучшая рок-группа: Антитела

Лучший видеоклип: MONATIK – LOVE IT Ритм

Лучший эстрадный хит: Оля Полякова – Любовница

Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash – Падло

Лучшая песня на другом языке: MONATIK – LOVE IT Ритм

Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha – Плыве човен (“Вулкан”)

Лучшая песня: Время и Стекло – Дым

Лучший альбом: alyona alyona – Пушка, MONATIK – LOVE IT Ритм

Торжественное награждение победителей YUNA 2020 из-за карантина и ограничения на проведение массовых мероприятий состоится во время проведения следующей, десятой церемонии 30-31 марта 2021 в столичном Дворце “Украина”. Это будет два разных шоу. Билеты, приобретенные на церемонию YUNA 2020, действительны на 30 марта без необходимости замены.