Covid-19 Украина

обновлено 07.04.2021 в 16:02

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Стали известны детали первого сериала принца Гарри и Меган Маркл для Netflix

Первым проектом принца Гарри и Меган Маркл для стриминговой платформы Netflix станет сериал о бывших военных, которые стали спортсменами-паралимпийцами.

Среда, 7 апреля 2021, 16:34

Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Документальный сериал “Сердце непобежденных” (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивных соревнований “Игры непобежденных” (Invictus Games), которые пройдут в Гааге в 2022 году.

Над проектом будет работать продюсерская компания Archewell. Режиссером станет Орландо фон Айнсидель, а продюсером выступит Жоанна Натасегара.

Сам принц Гарри стал исполнительным продюсером сериала.

“С первых “Игр непобежденных” в 2014 году мы знали, что каждый участник будет иметь свой вклад в мозаику решимости и стойкости. Этот сериал даст людям со всего мира окно в трогательные и живые истории конкурентов на их пути в Нидерланды в следующем году”, – прокомментировал он проект.

 

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Публикация от Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

  • Ранее Меган Маркл и принц Гарри сделали еще один самостоятельный шаг отдельно от королевской семьи. Супруги запустили сайт благотворительного фонда Archwell, о создании которого стало известно весной этого года.
  • Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл намерены учредить собственную премию.
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, сериал, Netflix

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