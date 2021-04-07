Стали известны детали первого сериала принца Гарри и Меган Маркл для Netflix

Первым проектом принца Гарри и Меган Маркл для стриминговой платформы Netflix станет сериал о бывших военных, которые стали спортсменами-паралимпийцами.

Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Документальный сериал “Сердце непобежденных” (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивных соревнований “Игры непобежденных” (Invictus Games), которые пройдут в Гааге в 2022 году.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes. Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

Над проектом будет работать продюсерская компания Archewell. Режиссером станет Орландо фон Айнсидель, а продюсером выступит Жоанна Натасегара.

Сам принц Гарри стал исполнительным продюсером сериала.

“С первых “Игр непобежденных” в 2014 году мы знали, что каждый участник будет иметь свой вклад в мозаику решимости и стойкости. Этот сериал даст людям со всего мира окно в трогательные и живые истории конкурентов на их пути в Нидерланды в следующем году”, – прокомментировал он проект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)