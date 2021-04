Стали известны детали первого сериала принца Гарри и Меган Маркл для Netflix

Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Документальный сериал “Сердце непобежденных” (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивных соревнований “Игры непобежденных” (Invictus Games), которые пройдут в Гааге в 2022 году.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

