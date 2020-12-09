Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Для каждого из них это будет первый опыт участия в церемонии в качестве организаторов, хотя Содерберг в 2000 году получил “Оскар” за режиссуру за фильм “Траффик”, Стейси Шер была номинанткой на “Оскар”, а Джесси Коллинз получил номинацию на “Эмми” за организацию премии “Грэмми”.

“Мы в равной степени взволнованы и напуганы. Чрезвычайная ситуация, в которой мы все оказались, дала нам возможность сосредоточиться на фильмах и людях, которые снимают их по-новому, и мы надеемся сделать шоу, которое будет ощущаться точно так же, как фильмы, которые мы все любим”, — сказали они в совместном заявлении.

Шоу назначено на воскресенье, 25 апреля. Обычно церемонию проводили в феврале, но в этот раз пришлось отложить мероприятие из-за COVID-19.