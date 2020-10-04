Об этом сообщается на фестиваля в Facebook.

Лучшим украинским полнометражным фильмом стал фильм “Бес” (режиссер Егор Трояновский), а среди короткометражных – -украинский фильм “Чачьó” (режиссер Виталий Гавура).

В национальном конкурсе побили короткометражный фильм “Прощай”, Головин (Режиссер Матье Гримар), полнометражный фильм “Не все будет хорошо” (режиссер Адриан Пирву, Елена Максьом). Приз зрительских симпатий – у авторов полнометражного анимационного фильма “Виктор_Робот”.

Также определены лучшие актерская и режиссерская работы – победителями стали Мария Хомутова за роль в ленте “Двое” (режиссер Владислав Ветров) и Адриан Пирва в и Елена Максьом за ленту “Не все будет хорошо”.

В международном конкурсе гран-при полуил фильм “Ужин в Америке” (режиссер Адам Ремейер).

Лучшим фильмом стала “Атлантида” Валентина Васяновича.

В номинации за лучшую актерскую работу победил ансамбль актрис из фильма “Материнство” (режиссер Маура Дельперо): Лидия Либерман, Дениз Карризо и Агустина Малале.

В номинации за лучшую режиссуру победил Фабрис дю Уэльс, который снял фильм “Обожествление”.

В конкурсе европейских документальных фильмов лучшим фильмом признана кинолента “Военные каникулы” (режиссер Мориц Шульц).

Специальными дипломами жюри отмечены картины “Земля Ґеварa” (режиссер Кутайба Баргамджи) и “Перед оркестром” (режиссер Анна-Карин Ґренрос).

Специального упоминания жюри удостоены фильмы “Служители” (режиссер Иван Остроховский) “Ты умрешь в двадцать” (режиссер Амджаж Абу-Алалах).