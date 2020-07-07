Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне рассказал о работе над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На вопрос фаната под постом с анонсом расширенной версии картины “Рэмбо: Последняя кровь”, которая вышла на сервисе Apple TV+., Сталлоне ответил, что работа над фильмом уже началась.

Сталлоне спросили, собирается ли он выпустить режиссерскую версию “Рокки Бальбоа” (шестой фильм франшизы 2006 года).

“Ее не будет, но зато я занимаюсь режиссерской версией “Рокки IV”, и это будет потрясающе”, – ответил Сталлоне.

Дату выхода актер не назвал.

Фильм “Рокки 4” вышел в 1985 году. В этой части спортивной франшизы герой Сталлоне сражается с советским боксером Иваном Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.