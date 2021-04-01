Об этом сообщается на сайте Klitschko Brothers.
Сталлоне станет режиссером и сценаристом ленты.
Сначала съемки фильма планировали начать осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса съемочный процесс пришлось перенести на осень этого года.
Планируется, что кинопрокат ленты начнется в апреле 2022 года.
Фото: klitschko-brothers
Сильвестр имеет дружеские отношения с Виталием и Владимиром. В 2012 году они втроем выступили сопродюсерами мюзикла “Рокки”, в котором использована история первого фильма о Рокки Бальбоа. Стоимость шоу составила 15 млн долларов. Виталий с Владимиром разрабатывали боксерские элементы шоу.
Актер несколько раз поддерживал Виталия и Владимира во время их боксерских поединков.
Бывший украинский боксер Владимир Кличко появился на обложке немецкого журнала Forbes.
Напомним, в августе 2017 года Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру.
Боксерский поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим поединком 2017 года по версии журнала The Ring.
Поединок между чемпионом IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимира Кличко (64-5, 53 КО) вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории.
- Стриминговая платформа DAZN предложила украинскому боксеру Владимиру Кличко контракт на 40 миллионов долларов за проведение трех поединков на ринге.