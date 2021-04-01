Американский актер Сильвестр Сталлоне снимет фильм об украинских боксерах Виталии и Владимире Кличко.

Об этом сообщается на сайте Klitschko Brothers.

Сталлоне станет режиссером и сценаристом ленты.

Сначала съемки фильма планировали начать осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса съемочный процесс пришлось перенести на осень этого года.

Планируется, что кинопрокат ленты начнется в апреле 2022 года.

Фото: klitschko-brothers

Сильвестр имеет дружеские отношения с Виталием и Владимиром. В 2012 году они втроем выступили сопродюсерами мюзикла “Рокки”, в котором использована история первого фильма о Рокки Бальбоа. Стоимость шоу составила 15 млн долларов. Виталий с Владимиром разрабатывали боксерские элементы шоу.

Актер несколько раз поддерживал Виталия и Владимира во время их боксерских поединков.

Бывший украинский боксер Владимир Кличко появился на обложке немецкого журнала Forbes.

Напомним, в августе 2017 года Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру.

Боксерский поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим поединком 2017 года по версии журнала The Ring.

Поединок между чемпионом IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимира Кличко (64-5, 53 КО) вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории.