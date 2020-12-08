Об этом сообщили организаторы конкурса.

Отмечается, что Ястремская одержала победу на международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов Elza, занималась развитием себя как духовно, так и физически, сочетая интенсивные тренировки в спортзале с медитативными практиками и изучением основ философии и мироздания в Индии.

“Мисс Украина Вселенная-2020” родилась в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий язык. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности “Управление персоналом и маркетинг”. Увлекалась визажем, закончила школу телеведущих. Работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов, среди которых: L’Officiel, Натали, Лиза.

“О титуле “Мисс Украина Вселенная” я мечтала с детства, делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул “I Вице-Мисс Украина Вселенная-2019″. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом, и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь”, – отметила Ястремская.

Добавим, что в связи с пандемией коронавируса, проведение финала конкурса “Мисс Вселенная-2020” перенесено на первую половину 2021 года.

“Мисс Вселенная” – это один из самых престижных конкурсов красоты в мире, вместе с конкурсами “Мисс Мира”, “Мисс Интернешнл” и “Мисс Земля” он входит в “Большую четверку конкурсов красоты”. Конкурс был основан в 1952 году, компанией Pacific Knitting Mills, которая занималась производством одежды. С 1996 по 2015 год владельцем конкурса был президент США Дональд Трамп. Сейчас владельцами и организаторами “Мисс Вселенной” является американская корпорация Endeavor.