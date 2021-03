Об этом сообщает People.

Новый сезон популярной антологии выйдет под названием “Импичмент”. Он основан на книге Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President (“Широкий заговор: Настоящий секс-скандал, который почти свалил президента”).

Сюжет будет сосредоточен на секс-скандале вокруг Билла Клинтона и Моники Левински, которая выступает в сериале продюсером.

Роль Билла сыграет Клайв Оуэн. В сериале также снялись Бини Фелдштейн (Левински), Сара Полсон (Линда Трипп), Аннали Эшфорд (Пола Джонс), Билли Айкнер (Мэтт Драдж) и Бетти Гилпин (Энн Коултер).