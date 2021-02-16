Об этом сообщает Deadline.
Второй сезон расскажет о поисках достойной пары старшему из братьев Бриджертонов.
Эшли сыграет роль Кейт Шармы (Шеффилд) – возлюбленной старшего сына семьи Энтони, которого играет Джонатан Бэйли.
По сюжету, Кейт умная и упрямая молодая женщина, недавно переехавшая в Лондон. Она и ее родители предстанут выходцами из Индии, чтоб продолжить демонстрировать многонациональное лондонское высшее общество 1880-х годов.
Съемки второго сезона начнутся весной этого года в Лондоне. К своим ролям в проекте вернуться Фиби Дайневор, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Руби Баркер и Реже-Жан Пейдж.
Сама же Эшли уже работала с Netflix: она наиболее известна своей ролью Оливии Ханан в популярном сериале “Половое воспитание”.
- Сериал “Бриджертоны” о семье из Лондона в эпоху Регентства стал самым популярным на Netflix.