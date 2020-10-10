Стало известно имя актера, который сыграет музыканта Кузьму Скрябина в фильме по мотивам автобиографического романа "Я, Победа и Берлин".

Об этом рассказал режиссер фильма Олег Вергелис.

Роль легендарного музыканта досталась актеру Национального драмтеатра Ивано-Франковска – Ивану Блиндарю. Пользователи отметили, что молодой актер похож не только на Кузьму, но также на звезду Голливуда и актера “Игры престолов” Кита Харрингтона.

“Это… Иван Блиндарь, молодая суперзвезда Франковского Национального драмтеатра. Актер говорит, что воспринимает своего героя, как старшего брата, перед съемками общался с близкими людьми Кузьмы, ища штрихи к портрету своего героя”, – написал режиссер.

Премьера фильма планируется через год.

СПРАВКА. Андрей Кузьменко (1968-2015), известный украинский певец, продюсер, телеведущий, лидер группы “Скрябин”. Родился в городе Самбор Львовской области.

В 11 лет он услышал песню The Beatles “Lady Madonna”, и она перевернула его жизнь. Андрей захотел сыграть ее на пианино. С этого момента Кузьма Скрябин задумался о том, чтобы писать песни. Первый клип Кузьмы и его группы показали на украинском телевидении в 1995 году. Это была песня Train.

Скрябин трагически погиб 2 февраля 2015 года на затяжном повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы “Кировоград – Кривой Рог – Запорожье”.