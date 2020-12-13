Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

Кроме того, Грег Яайтанес стал режиссером и со-исполнительным продюсером, а Клэр Килнер и Гита В. Патель также работают над эпизодами фантастического сериала.

Основанный на романе “Огонь и кровь” Джорджа Мартина, действия “Дома Дракона” разворачиваются за 300 лет до событий недавно завершившейся фэнтезийной драмы и рассказывает историю Дома Таргариенов.

Оливия Кук сыграет Алисент Хайтауэр, которую HBO описывает как “дочь Отто Хайтауэра, самую красивую женщину в Семи Королевствах, которая выросла в Красном Замке, рядом с королем; она обладает как изысканной грацией, так и острой политической проницательностью”.

Д’Арси – принцесса Рейнира Таргариен, описанная как “первенец короля, она чистокровной валирийской крови и всадница дракона”.

Смит сыграет принца Деймона Таргариена, который является “младшим братом короля Визериса и наследником престола. Несравненный воин и всадник дракона, Деймон обладает истинной кровью дракона. Но говорят, что всякий раз, когда рождается Таргариен, боги подбрасывают монету в воздух”.