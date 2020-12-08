32-летний студент-медик из Мичигана Джек Стюф нашел знаменитый сундук с сокровищами Форреста Фенна в Скалистых горах.

Об этом пишет The New York Times.

Сундук с сокровищами, который оценивается в приблизительно 2 миллиона долларов спрятал коллекционер Форрест Фенн еще более 10 лет назад.

В 2010 году он опубликовал свою автобиографию под названием “Страсть погони”, в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в Скалистых горах. Фенн оставил в книге подсказки, зашифрованные в стихотворении, которые должны были указать на конкретное местонахождения клада.

Поиском разгадок занимались тысячи людей. Но 6 июня сундук с золотыми самородками, драгоценными камнями и доколумбовыми артефактами обнаружил Джек Стюф.

Внук Фенна Шайло Форрест Олд отметил, что его семья была вынуждена обнародовать имя Стюфа из-за постановления федерального суда по одному из судебных исков, в которых фигурировал коллекционер.

“Мы поздравляем Джека с обнаружением сундука с сокровищами, и мы надеемся, что это подтверждение поможет развеять домыслы, конспирологическую чушь и отказы принять правду”, – добавил он.

Стюф, в свою очередь, отметил, что он узнал о спрятанном сокровище в 2018 году и стал одержим его поисками.