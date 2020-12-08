Об этом пишет ELLE.

В 2015 году Херст запустила свой одноименный бренд, получивший признание благодаря своей экологичной минималистской эстетике.

По словам главного исполнительного директора Chloé Риккардо Беллини, она поможет подтолкнуть Chloé к социально и экологически сознательному будущему и “будет положительной силой в дальнейшем развитии и расширении первоначального видения“.

“Я благодарна за возможность быть частью такого бренда, как Chloé. Я благодарна Наташе Рамсей-Леви и всем другим выдающимся дизайнерам, которые работали до нее и помогли реализовать целенаправленное видение Габриэль Агион. Я рада работать под руководством Риккардо Беллини и поддерживать его в стремлении создать социально ответственный бизнес, находящийся в гармонии с окружающей средой“, – отметила Херст.

Дизайнер представит свою первую коллекцию для дома в марте 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabriela Hearst (@gabrielahearst)