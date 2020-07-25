Об этом сообщает Cosmopolitan.

Меган Маркл и принц Гарри из-за пандемии коронавируса изолированы в особняке в Лос-Анджелесе с того момента, как они переехали в США.

Но свой день рождения она решила отметить за пределами Лос-Анджелеса.

По данным источника, все гости, которые будут приглашены, предварительно пройдут тест на коронавирус, а сама вечеринка пройдет на свежем воздухе.

“Что бы она ни делала на день рождения, Меган сказала, что это будет сдержанно. Она сказала, что не хочет показаться небрежной и безответственной“, – сказал он.