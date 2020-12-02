Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за эпидемии коронавируса COVID-19 проведут Рождество в Виндзорском замке.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что после рассмотрения “всех соответствующих рекомендаций” королевская пара решила отпраздновать Рождество “тихо” в своей резиденции в Беркшире. Хотя обычно они проводят праздник с другими членами королевской семьи в поместье королевы в Норфолке.

Считается, что это первый подобный случай с середины 1980-х годов.

“Как и все мы, они надеются, что в 2021 году все вернется в норму”, – добавили в Букингемском дворце.

Кроме того, королева не будет посещать службу на Рождество в церкви, чтобы избежать скопления большого количества людей.