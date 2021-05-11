Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі на день народження свого сина зробили йому незвичайний подарунок.

Про це повідомляє журнал People.

Новозеландська соціальна організація Make Give Live повідомила, що герцог і герцогиня Сассекські пожертвували 200 шапок для ініціативи I Got Your Back Pack (IGYBP) в якості подарунка на день народження свого сина.

Засновниця Make Give Live Клер Конза пояснила, що шапочки стануть частиною рюкзака IGYBP, який надає цілий ряд предметів першої необхідності для матерів і дітей, що рятуються від домашнього насильства.

“Дякуємо Гаррі і Меган, герцогу і герцогині Сассекським, і, звичайно ж, Арчі за щедру пожертву цих 200 шапок вашим друзям на іншому кінці світу в Новій Зеландії”, – зазначили в Make Give Live.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I Got Your Back Pack (@igotyourbackpacknz)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Make Give Live (@makegivelive)