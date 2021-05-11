Про це повідомляє журнал People.
Новозеландська соціальна організація Make Give Live повідомила, що герцог і герцогиня Сассекські пожертвували 200 шапок для ініціативи I Got Your Back Pack (IGYBP) в якості подарунка на день народження свого сина.
Засновниця Make Give Live Клер Конза пояснила, що шапочки стануть частиною рюкзака IGYBP, який надає цілий ряд предметів першої необхідності для матерів і дітей, що рятуються від домашнього насильства.
“Дякуємо Гаррі і Меган, герцогу і герцогині Сассекським, і, звичайно ж, Арчі за щедру пожертву цих 200 шапок вашим друзям на іншому кінці світу в Новій Зеландії”, – зазначили в Make Give Live.
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- 6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки. Королівська родина привітала первістка герцогів Сассекських.