Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания.
На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: “Рано”, “Церковка” и “Шум”.
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Из трех предложенных группой песен единогласно избрали – “Шум”.
В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Песня “Шум” в интерпретации группы Go_A – это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
В начале марта будет представлена конкурсная версия песни и новый видеоклип.
Напомним, международный песенный конкурс “Евровидение 2021” не будут проводить в обычном формате.
- 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.