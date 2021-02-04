Группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Шум".

Об этом сообщила Национальная общественная телерадиокомпания.

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: “Рано”, “Церковка” и “Шум”.

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Из трех предложенных группой песен единогласно избрали – “Шум”.

В основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Песня “Шум” в интерпретации группы Go_A – это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

В начале марта будет представлена конкурсная версия песни и новый видеоклип.

Напомним, международный песенный конкурс “Евровидение 2021” не будут проводить в обычном формате.