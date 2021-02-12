Стриминговый сервис HBO Max выйдет на международный рынок в июне 2021 года.

Об этом сообщает The Verge.

В настоящее время HBO Max доступен только в США.

В июне планируется выход на рынок Латинской Америки и Карибского бассейна, но это лишь первый этап международного дебюта HBO Max.

Компания обещает в конце этого года запустить HBO Max также в Европе.

Запуск в июне позволит HBO Max охватить 39 стран и территорий, включая Ангилью, Антигуа, Аргентину, Арубу, Британские Виргинские острова, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливию, Бразилию, Каймановы острова, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Кюрасао, Доминику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гренаду, Гватемалу, Гайану, Гаити, Гондурас, Ямайку, Мексику, Монтсеррат, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сент-Винсент, Суринам, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Уругвай и Венесуэлу.