Миллиардер Ричард Брэнсон намерен полететь в космос на ракетном корабле Virgin Galactic в начале следующего года.

Об этом пишет Reuters.

Полет Брэнсона в космос зависит от успеха двух предстоящих программ испытательных полетов. Первый, из которых запланирован на эту осень с космодрома Spaceport America.

Отмечается, что компания Virgin Galactic Holdings Inc, принадлежащая миллиардеру, в борьбе за первенства в сфере космического туризма конкурирует с другими компаниями, среди которых Blue Origin Джеффа Безоса.

Кроме того, в июне Virgin Galactic подписала соглашение с NASA о разработке программ по доставке частных миссий на Международную космическую станцию.