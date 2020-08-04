Об этом пишет Reuters.
Полет Брэнсона в космос зависит от успеха двух предстоящих программ испытательных полетов. Первый, из которых запланирован на эту осень с космодрома Spaceport America.
Отмечается, что компания Virgin Galactic Holdings Inc, принадлежащая миллиардеру, в борьбе за первенства в сфере космического туризма конкурирует с другими компаниями, среди которых Blue Origin Джеффа Безоса.
Кроме того, в июне Virgin Galactic подписала соглашение с NASA о разработке программ по доставке частных миссий на Международную космическую станцию.
- Ранее американская компания Virgin Galactic показала интерьер обновленного частного космопорта, с территории которого будут осуществляться коммерческие полеты туристов в космос.