Об этом сообщает издание Deadline.
Отмечается, что перерыв в производстве не связан с пандемией коронавируса и был спланирован заранее. Похожая пауза была и между вторым и третьим сезонами.
Между тем, 4-й сезон выйдет уже в этом году. Королеву Елизавету II, как и в третьем сезоне, будет играть Оливия Колман, роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер сыграет Джиллиан Андерсон, а принцессу Диану – Эмма Коррин.
- Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, “Корона” решили продлить на 6 сезон.