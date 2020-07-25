Создатели сериала "Корона" объявили, что берут перерыв в кинопроизводстве до июня 2021 года, следовательно пятый сезон выйдет не ранее 2022 года.

Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что перерыв в производстве не связан с пандемией коронавируса и был спланирован заранее. Похожая пауза была и между вторым и третьим сезонами.

Между тем, 4-й сезон выйдет уже в этом году. Королеву Елизавету II, как и в третьем сезоне, будет играть Оливия Колман, роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер сыграет Джиллиан Андерсон, а принцессу Диану – Эмма Коррин.