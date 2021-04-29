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Стало відомо, навіщо Дженніфер Лопес зустрічалася з Родрігесом після розриву

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та бейсболіст Алекс Родрігес зустрічалися, щоб з’ясувати, як вони будуть спілкуватися після розриву.

Четверг, 29 апреля 2021, 19:28

Про це журналу People розповіло джерело з оточення зірок.

Напередодні повідомлялось, що Лопес та Родрігес зустрілися в ресторані для спільної вечері. Це перша публічна поява колишніх закоханих після розриву заручин.

“Дженніфер і Алекс з’ясовують, як бути колишніми і при цьому залишатися друзями”, – розповіло джерело.

Зазначається, що Лопес і Родрігес дійсно повинні багато про що домовиться, так як їх життя занадто переплетені. Наприклад, у них є спільні підприємства і власність у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Маямі.

Але їх головний пріоритет це спілкування з дітьми.

“Дженніфер була такою важливою частиною життя дочок Алекса, і вона буде продовжувати відігравати важливу роль. Вона любить його дівчат, їх розставання складне, в тому числі, через дітей”, – каже джерело.

  • 15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
Теги: Алекс Родрігес, Дженнифер Лопес

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