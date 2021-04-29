Стало відомо, навіщо Дженніфер Лопес зустрічалася з Родрігесом після розриву

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та бейсболіст Алекс Родрігес зустрічалися, щоб з’ясувати, як вони будуть спілкуватися після розриву.

Про це журналу People розповіло джерело з оточення зірок.

Напередодні повідомлялось, що Лопес та Родрігес зустрілися в ресторані для спільної вечері. Це перша публічна поява колишніх закоханих після розриву заручин.

“Дженніфер і Алекс з’ясовують, як бути колишніми і при цьому залишатися друзями”, – розповіло джерело.

Зазначається, що Лопес і Родрігес дійсно повинні багато про що домовиться, так як їх життя занадто переплетені. Наприклад, у них є спільні підприємства і власність у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Маямі.

Але їх головний пріоритет це спілкування з дітьми.

“Дженніфер була такою важливою частиною життя дочок Алекса, і вона буде продовжувати відігравати важливу роль. Вона любить його дівчат, їх розставання складне, в тому числі, через дітей”, – каже джерело.