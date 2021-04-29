Стало відомо, навіщо Дженніфер Лопес зустрічалася з Родрігесом після розриву

Про це журналу People розповіло джерело з оточення зірок.
Напередодні повідомлялось, що Лопес та Родрігес зустрілися в ресторані для спільної вечері. Це перша публічна поява колишніх закоханих після розриву заручин.
“Дженніфер і Алекс з’ясовують, як бути колишніми і при цьому залишатися друзями”, – розповіло джерело.
Зазначається, що Лопес і Родрігес дійсно повинні багато про що домовиться, так як їх життя занадто переплетені. Наприклад, у них є спільні підприємства і власність у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Маямі.
Але їх головний пріоритет це спілкування з дітьми.
“Дженніфер була такою важливою частиною життя дочок Алекса, і вона буде продовжувати відігравати важливу роль. Вона любить його дівчат, їх розставання складне, в тому числі, через дітей”, – каже джерело.
- 15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
- Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.