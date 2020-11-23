В понедельник в 17 часов в онлайн-режиме началась церемония открытия Детского Евровидения-2020.

Трансляция ведется на YouTube-канале конкурса.

Среди 12-ти участников песенного конкурса есть и участник из Украины – Александр Балабанов с песней “Открывай”.

В понедельник представят всех участников благодаря включению из 12-ти стран, а также проведут жеребьевку номеров исполнителей, в какой последовательности участники будут участвовать в конкурсе.

27 ноября в 18:00 на сайте Детского Евровидения начнется двухдневное Интернет-голосование за участников, во время которого все желающие смогут выбрать трех любимых исполнителей.

В тот же день состоится совместная пресс-конференция организаторов нынешнего Детского Евровидения – представителей польского государственного телеканала TVP и Европейского вещательного союза EBU.

В субботу, 28 ноября, в 15:30 состоится онлайн-встреча со всеми участниками конкурса.

А в 18:00 выступления участников представят членам жюри, которые выставят им свои оценки.

В воскресенье, 29 ноября, в 18:00 – финал. Представят выступления всех участников, записанных ранее в своих странах. После показа всех выступлений зрители снова смогут онлайн выбрать трех своих фаворитов на сайте Детского Евровидения.

Победителя конкурса Детского Евровидения-2020 объявят в воскресенье, 29 ноября, после 20 часов. После определения победителя организаторы конкурса свяжутся с ним в онлайн-режиме.