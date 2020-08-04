Об этом пишет Independent.
Роман будет выпущен в марте 2021 года издательством Hard Case Crime.
Слоган на обложке книги, фото которой Кинг опубликовал в своем Twitter-аккаунте, гласит: “Только у мертвых нет секретов”.
Next year. March. pic.twitter.com/h0D7L9dNF2
— Stephen King (@StephenKing) August 3, 2020
В центе романа окажется подросток со сверхъестественными способностями Джейми Конклин, умеющий “видеть то, что больше никто не видит, и исследовать то, что не может понять никто другой”. Он помогает детективам полиции Нью-Йорка и его привлекают к расследованию дела недавно умершего убийцы. Который “угрожает нанести свой новый удар из могилы”.
“Позже” – это прекрасная история о взрослении и столкновении лицом к лицу с собственными демонами — метафорическими или, как это часто бывает в книгах Кинга, реальными”, – отметил редактор издательства Hard Case Crime и писатель Чарльз Ардай.
- Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма, снятого по новелле “В высокой траве”, написанной Стивеном Кингом в соавторстве с Джо Хиллом в 2012 году.