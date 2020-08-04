Об этом пишет Independent.

Роман будет выпущен в марте 2021 года издательством Hard Case Crime.

Слоган на обложке книги, фото которой Кинг опубликовал в своем Twitter-аккаунте, гласит: “Только у мертвых нет секретов”.

В центе романа окажется подросток со сверхъестественными способностями Джейми Конклин, умеющий “видеть то, что больше никто не видит, и исследовать то, что не может понять никто другой”. Он помогает детективам полиции Нью-Йорка и его привлекают к расследованию дела недавно умершего убийцы. Который “угрожает нанести свой новый удар из могилы”.

“Позже” – это прекрасная история о взрослении и столкновении лицом к лицу с собственными демонами — метафорическими или, как это часто бывает в книгах Кинга, реальными”, – отметил редактор издательства Hard Case Crime и писатель Чарльз Ардай.