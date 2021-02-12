Известный американский писатель Стивен Кинг пожертвовал 6,5 тысяч долларов начальной школе "Фарвелл" в городе Льюистон в своем родном штате Мэн, чтобы группа учеников могла издать свои собственные книги.

Об этом директор школы Аманда Уинслоу рассказала CNN.

Кинг пожертвовал 6,5 тысяч долларов, чтобы учащиеся “Программы исследований авторов” могли опубликовать две написанные ими книги.

Ученики – некоторые уже закончили начальную школу и сейчас учатся в средней – работали над книгами в течение четырех лет, составляя карту развития персонажа, сюжета и общей сюжетной линии. В итоге появились две книги – первая часть и ее сиквел. В целом рукопись заняла 290 страниц.

Теперь книги готовы к публикации. Благодаря пожертвованию Кинга они будут отправлены в издательство, а позже – доступны для покупки.

Книги частично основаны на событиях, связанных с пандемией COVID-19. Сиквел – адаптация произведения Гэри Сэвиджа “Флетчер Маккензи и путь к целому” и повествует о приключениях мальчика во время пандемии.

“Я занимаюсь этим последние четыре года, и раньше только люди из моей школы могли читать то, что я пишу. Действительно здорово думать, что теперь почти каждый может прочесть твои тексты”, – говорит пятиклассница Хейли Лабрек.

Директор Уинслоу сказала, что гордится учениками и тем, чего они достигли.

“Я думаю, детям пока трудно по-настоящему понять этот урок настойчивости и терпения. Но в любом случае они работали над этой книгой и теперь начинают пожинать плоды своего тяжелого труда”, – сказала она.

CNN связывался со Стивеном Кингом для комментария, но он пока не ответил журналистам.