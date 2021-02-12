Об этом директор школы Аманда Уинслоу рассказала CNN.
Кинг пожертвовал 6,5 тысяч долларов, чтобы учащиеся “Программы исследований авторов” могли опубликовать две написанные ими книги.
Ученики – некоторые уже закончили начальную школу и сейчас учатся в средней – работали над книгами в течение четырех лет, составляя карту развития персонажа, сюжета и общей сюжетной линии. В итоге появились две книги – первая часть и ее сиквел. В целом рукопись заняла 290 страниц.
Теперь книги готовы к публикации. Благодаря пожертвованию Кинга они будут отправлены в издательство, а позже – доступны для покупки.
Книги частично основаны на событиях, связанных с пандемией COVID-19. Сиквел – адаптация произведения Гэри Сэвиджа “Флетчер Маккензи и путь к целому” и повествует о приключениях мальчика во время пандемии.
“Я занимаюсь этим последние четыре года, и раньше только люди из моей школы могли читать то, что я пишу. Действительно здорово думать, что теперь почти каждый может прочесть твои тексты”, – говорит пятиклассница Хейли Лабрек.
Директор Уинслоу сказала, что гордится учениками и тем, чего они достигли.
“Я думаю, детям пока трудно по-настоящему понять этот урок настойчивости и терпения. Но в любом случае они работали над этой книгой и теперь начинают пожинать плоды своего тяжелого труда”, – сказала она.
CNN связывался со Стивеном Кингом для комментария, но он пока не ответил журналистам.
- В августе 2020 года американский писатель Стивен Кинг анонсировал выход нового романа под названием “Позже” (“Later”).