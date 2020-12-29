Об этом сообщает IndieWire.

К работе над сиквелом также присоединился сценарист оригинальной картины Скотт Бернс.

Проект пока находится на ранней стадии и вряд ли станет прямым продолжением “Заражения”, но, по словам Содерберга, он может затронуть похожие темы и идеи.

“Мы со Скоттом Бернсом работаем над философским сиквелом “Заражения”, но в другом контексте. Вы будете смотреть на них двоих как на пару, но эти фильмы будут по-своему разные. Мы уже какое то время обсуждаем со Скоттом: “Итак, какова следующая итерация истории типа “Заражения”?” – рассказал режиссер.

Отметим, что оригинальный фильм 2011 года повествует о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках медицинских исследователей и представителей общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и в конечном итоге открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса.

В 2020 году фильм получил новый виток популярности в связи с начавшейся в Китае, а позже распространившейся по всему миру пандемией COVID-19.