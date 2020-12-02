Об этом сообщает издание TMZ.
Так, Спилберг получил в Twitter сообщение от женщины с именем Сара Чар. Женщина откровенно написала, что готова пойти на тяжкое преступление.
“Если мне лично придется убить людей за кражу моих IP-адресов, то я это сделаю. Понял меня?” – написала женщина.
Режиссер решил не терять времени и обратился в полицию. Следователи выяснили, что подозреваемая не просто рассылала угрозы в социальных сетях. Она даже купила огнестрельное оружие.
Кроме того, женщину раньше арестовывали за угрозы, домогательства и преследования знаменитостей.
Суд запретил подозреваемой приближаться к Спилбергу, его жене и дочери ближе, чем на 90 м.
- Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер мультсериала “Мир Юрского периода: Меловой лагерь”. Продюсерами шоу выступили Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу, а шоураннерами — Скотт Кремер и Лейн Луерас.