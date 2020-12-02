Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг обратился в полицию после того, как получил сообщение с угрозами.

Об этом сообщает издание TMZ.

Так, Спилберг получил в Twitter сообщение от женщины с именем Сара Чар. Женщина откровенно написала, что готова пойти на тяжкое преступление.

“Если мне лично придется убить людей за кражу моих IP-адресов, то я это сделаю. Понял меня?” – написала женщина.

Режиссер решил не терять времени и обратился в полицию. Следователи выяснили, что подозреваемая не просто рассылала угрозы в социальных сетях. Она даже купила огнестрельное оружие.

Кроме того, женщину раньше арестовывали за угрозы, домогательства и преследования знаменитостей.

Суд запретил подозреваемой приближаться к Спилбергу, его жене и дочери ближе, чем на 90 м.