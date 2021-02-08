Об этом сообщает HYPEBEAST.

Парк развлечений будет оформлен в стиле полнометражных лент Хаяо Миядзаки – таких, как “Принцесса Мононоке”, “Мой сосед Тоторо”, “Служба доставки Кики” и “Движущийся замок Хаула” и многих других.

Студия уже выпустила изображения, на которых показаны некоторые ключевые места. Основные достопримечательности парка: Замок Хаула высотой 16 метров, деревня в лесу Принцессы Мононоке, а также аттракцион по мотивам фильма “Ведьмина служба доставки”.

В целом, создание тематического парка Studio Ghibli обойдется примерно в 323 миллиона долларов. Он откроется осенью 2022 года в Мемориальном парке Экспо в Нагакутэ, в префектуре Айти в Японии.