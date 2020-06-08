Об этом пишет издание Indiewire.
Изначально режиссер хотел выбрать темнокожих актеров сразу на роль Джонни Шторма и Сью Шторм. Однако студия отказала ему в этом. Поэтому Сью Сторм сыграет актриса Кейт Мара.
“Было много противоречивых разговоров, которые велись за кулисами [о чернокожей Сью Шторм], – сказал Транк. – Меня больше всего интересовали чернокожая Сью Шторм, чернокожий Джонни Шторм и чернокожий Франклин Шторм. Но когда вы имеете дело со студией в работе над фильмом вроде “Фантастической четверки”, все хотят непредвзято подумать о том, кем будут главные герои…Но когда дело дошло до этого, я увидел значительное сопротивление в подборе именно чернокожей актрисы на эту роль”.
Как объяснил Джош, он жалеет, что не отстаивал свою точку зрения до конца.
“Фантастическая четверка”, ставшая перезагрузкой картины 2005 года, получила в основном негативные отзывы от критиков и фанатов. В американском прокате она собрала 56 млн долларов и 168 млн в мировом прокате при бюджете в 155 млн долларов.
- Сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возмутилась, что американский телеканал НВО не привлек к съемкам в мини-сериале “Чернобыль” чернокожих актеров.