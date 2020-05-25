Об этом пишет издание Indiewire.
Короткометражный удивительно трогательный фильм создан режиссером Стивеном Клэй Хантером.
“Out” – это история о молодом гее Греге, который живет отдельно от родителей и собирается переехать в большой город, чтобы жить со своим парнем Мануэлем.
Неожиданно жизнерадостные родители Грега приходят к нему в гости без предупреждения. Грегу нужно срочно что-то выдумывать, чтобы скрыть доказательства своей сексуальности и своих отношений. Парень поспешно прячет фотографию с Мануэлем в рамке и календарь сексуальных пожарных.
- Disney и Pixar представили первый полноценный трейлер нового полнометражного анимационного фильма “Душа” (Soul).