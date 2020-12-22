Об этом сообщает The Wall Street Journal и Reuters.

По словам источников, компания MGM связалась с инвестиционными компаниями Morgan Stanley и LionTree LLC и начала формальный процесс продажи.

Отмечается, что рыночная стоимость компании составляет около 5,5 млрд долларов, исходя из акций, обращающихся в частном порядке, включая долг.

Крупнейший акционер MGM, американский фонд Anchorage Capital Group, в последние годы оказался под давлением из-за слабых показателей и ухода клиентов, а основная доля его вложений на фоне сокращения размеров фонда приходится на инвестиции в MGM.

Корпорация в течение нескольких лет пыталась продать Metro-Goldwyn-Mayer, но никак не могла договорится о цене с покупателями. К примеру, в 2018 году предприниматели вели переговоры с Apple.

СПРАВКА. Metro-Goldwyn-Mayer — американская компания, специализирующаяся на производстве и прокате кино- и видеопродукции. С 1924 по 1942 годы — безоговорочный лидер голливудской киноиндустрии. Вслед за крушением студийной системы MGM не смогла приспособиться к реалиям Нового Голливуда и после многократной смены собственников объявила в 2010 году о банкротстве, но вскоре сообщила, что выходит из него.

Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как “Рокки”, “Молчание ягнят”, “Человек дождя”, “Терминатор”, “Рассказ служанки” и “Викинги”. Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде – это крупнейший актив MGM.