Стильно и уютно: как выглядит дом, в котором жила Меган Маркл до замужества

До того, как стать частью британской монархии, американка Меган Маркл жила в уютном доме в колониальном стиле, который расположен в районе Хэнкок-Парк в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщают #Буквы.

В этом просторном доме Меган поселилась с первым мужем, кинопродюсером Тревором Энгельсоном. В 2013 году, когда пара рассталась, Меган осталась жить в этом доме. Сюда она возвращалась после длительных съемок.

По данным TopTenRealEstate, сейчас дом продают за 1,8 млн долларов. Недавно риелторские агентства опубликовали фото дома.

Уютный дом площадью 210 квадратных метров построили еще в 1924 году. Он наполненный солнечным светом: лучи отражаются от белых стен и мраморных поверхностей. В нем есть четыре спальни, три ванные комнаты, семейная комната, гостиная с камином и зоной для обеда. Столовая выходит на внутренний дворик для развлечений, есть гараж на две машины с дополнительным паркингом.