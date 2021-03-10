Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 13:01

Всего:

1416438 (+6377)

Болеют:

184099 (+6377)

Выздоровели:

1204916 (+5687)

Умерло:

27423 (+219)

14:43 Стильно и уютно: как выглядит дом, в котором жила Меган Маркл до замужества
14:36 Нацгвардия США останется в Капитолии до конца весны
14:11 Бывший регионал Шипко стал и.о. директора Национального института рака
13:51 В МИД отреагировали на высказывание посла Израиля о стадионе имени Шухевича
13:34 В Эстонии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca
13:22 Проблем с международным признанием Covishield не должно возникать, – Ляшко
13:10 «Обозреватель» выплатил Фуксу 300 тысяч гривен компенсации
Партнерский материал
12:49 10 марта состоится мастер-класс продюсера Юлии Синькевич «Фестивальна стратегія вашого фільму»
12:45 Совбез ООН не смог согласовать осуждающее заявление в связи с военным переворотом в Мьянме
12:32 Киевлянин в TikTok потроллил россиян видео, в котором пилот самолета советует им воссоединиться с «родной гаванью»
11:47 «Укрзализныця» возобновляет курсирование вагонов-автомобилевозов на пяти направлениях
11:39 В России начали замедлять скорость работы Twitter и угрожают блокировкой
11:16 В Великобритании упал редкий метеорит, благодаря которому можно понять, как образовались планеты
Эксклюзив
10:50 РФ вряд ли быстро выполнит решение ЕСПЧ в случае выигрыша Украины, – Лищина
10:44 Руперт Гринт о съемках в «Гарри Поттере»: «Бывало довольно удушающе и тяжело»
Эксклюзив
10:03 Жителей ОРДЛО могли заставить массово подавать иски в ЕСПЧ, – Лищина
09:38 Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после «неудобных» вопросов: видео
Эксклюзив
09:24 РФ использует ЕСПЧ для продвижения своих тезисов относительно войны на Донбассе и оккупации Крыма
08:37 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6377 новых случаев COVID-19
08:15 Ускорение вакцинации ускорит мировой экономический рост, – ОЭСР
07:29 10 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:11 10 марта в Украине почти без осадков, температура преимущественно от 0°C до +2°C
01:59 В США распределят 18,5 млн доз вакцин от COVID-19 за неделю
01:27 Британский телеведущий Пирс Морган уволился после критики в адрес Меган Маркл
01:20 «Амбассадор Covishield»: Сергей Лещенко сделал прививку от коронавируса
00:51 Тапочки Черчилля продали на аукционе почти за $55 тысяч
00:38 Леди Гага в новом образе снимается в фильме о семье Гуччи: фото
00:29 Дженнифер Энистон рассказала о содержании татуировки на запястье
00:05 Минюст США отказался защищать указы Трампа, ограничивающие помощь иммигрантам

09 марта

23:49 Взрывчатка вблизи Капитолия: ФБР опубликовало видео с преступником
23:48 48 дней президентства: от Байдена ждут официальной пресс-конференции с журналистами

Стильно и уютно: как выглядит дом, в котором жила Меган Маркл до замужества

До того, как стать частью британской монархии, американка Меган Маркл жила в уютном доме в колониальном стиле, который расположен в районе Хэнкок-Парк в Лос-Анджелесе.

Среда, 10 марта 2021, 14:43

Фото: TopTenRealEstate

Об этом сообщают #Буквы.

В этом просторном доме Меган поселилась с первым мужем, кинопродюсером Тревором Энгельсоном. В 2013 году, когда пара рассталась, Меган осталась жить в этом доме. Сюда она возвращалась после длительных съемок.

По данным TopTenRealEstate, сейчас дом продают за 1,8 млн долларов. Недавно риелторские агентства опубликовали фото дома.

Уютный дом площадью 210 квадратных метров построили еще в 1924 году. Он наполненный солнечным светом: лучи отражаются от белых стен и мраморных поверхностей. В нем есть четыре спальни, три ванные комнаты, семейная комната, гостиная с камином и зоной для обеда. Столовая выходит на внутренний дворик для развлечений, есть гараж на две машины с дополнительным паркингом.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

  • Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Теги: будинок, будинок, Меган Маркл, принц Гарри

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook