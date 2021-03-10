Стильно и уютно: как выглядит дом, в котором жила Меган Маркл до замужества

Об этом сообщают #Буквы.
В этом просторном доме Меган поселилась с первым мужем, кинопродюсером Тревором Энгельсоном. В 2013 году, когда пара рассталась, Меган осталась жить в этом доме. Сюда она возвращалась после длительных съемок.
По данным TopTenRealEstate, сейчас дом продают за 1,8 млн долларов. Недавно риелторские агентства опубликовали фото дома.
Уютный дом площадью 210 квадратных метров построили еще в 1924 году. Он наполненный солнечным светом: лучи отражаются от белых стен и мраморных поверхностей. В нем есть четыре спальни, три ванные комнаты, семейная комната, гостиная с камином и зоной для обеда. Столовая выходит на внутренний дворик для развлечений, есть гараж на две машины с дополнительным паркингом.
Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.
- Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.