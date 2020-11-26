Суд отказал Джонни Деппу в апелляции по иску о клевете

Об этом пишет АР.

2 ноября Депп проиграл суд касательно публикации, в которой британский таблоид написал, что тот бил Эмбер Херд. По мнению судьи, The Sun показало, что сказанное в статье по сути соответствует истине. Теперь актер стремится отменить приговор.

Однако судья Никол отказал в разрешении на подачу апелляции, заявив: “Я не считаю, что предложенные основания для апелляции имеют разумные шансы на успех”.

Депп также должен выплатить 630 000 фунтов стерлингов (840 000 долларов) компании News Group Newspapers, которая является издателем The Sun. Эти средства пойдут на покрытие судебных издержек.

При этом, Депп по-прежнему может подать заявление напрямую в Апелляционный суд и должен сделать это до 7 декабря.