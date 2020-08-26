Во вторник судья отклонил ходатайство режиссерa Романа Полански о восстановлении его в Академии кинематографических искусств и наук, подтвердив, что организация, присуждающая "Оскар", имела полное право исключить его в мае 2018 года.

Об этом сообщает издание Variety.

Полански подал в суд на Академию в апреле 2019 года, утверждая, что его исключили без предупреждения и без справедливого судебного разбирательства. Полански бежал из США в 1978 году после того, как признал себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки. С тех пор он скрывается от правосудия, и попытки его экстрадировать не увенчались успехом.

Судья Мэри Стробель пришла к выводу, что, хотя Академия могла заранее уведомить Полански об исключении, но в конечном итоге все же предоставила ему справедливое судебное разбирательство.

“У Правления была причина исключить истца”, – заявила Стробель.

Адвокат Полански, Харланд Браун, сказал, что не будет подавать апелляцию.

Режиссер Роман Полански подал иск против Академии кинематографических искусств и наук США с требованием восстановить его членство в организации.

Романа Полански исключили из Американской киноакадемии в мае 2018 года из-за сексуального скандала на фоне кампании #MeToo.

Режиссер сбежал из США в Европу более 40 лет назад после обвинения в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. США безуспешно пытались добиться его экстрадиции.

В августе 2017 года суд Лос-Анджелеса отклонил просьбу Геймер о прекращении рассмотрения уголовного дела.