Об этом пишет PEOPLE.

Коко отметила, что сейчас находится на пятом месяце беременности. По ее словам, супруги ожидают рождение дочери.

“У нас будет девочка, и наша старшая дочь (Айони) невероятно взволнована перед встречей с малышкой. Ей нравится иметь младшего брата, но она говорит: “У меня уже есть братик, так что сделайте мне еще одного малыша, но уже его другую версию”. Она во всем пытается равняться на мамочку, поэтому к рождению сестры она будет относиться как к появлению новой куколки”, – сказала она.

Модель добавила, что она с мужем всегда хотели иметь трое детей. На данный момент пара воспитывает 5–летнюю дочь Айони Джеймс Конран и 2-летнего сына Айвера Имс Конрана.