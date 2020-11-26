Covid-19 Украина

обновлено 27.11.2020 в 17:02

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Супермодель Коко Роша стала мамой в третий раз

32-летняя канадская супермодель Коко Роша в третий раз стала мамой.

Четверг, 26 ноября 2020, 12:16

Об этом сообщает PEOPLE.

Девочка родилась в воскресенье, 22 ноября, в Нью-Йорке. Ее назвали Айли.

“Мы с Джеймсом очень благодарны за благополучные роды и за то, что наконец привезли малышку Айли домой к ее старшей сестре Айони и старшему брату Айверу”, – отметила Роша.

Интересно, что малышке уже завели отдельный Instagram-аккаунт. Личные аккаунты есть и у старших детей Коко.

 

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  • Ранее британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас впервые стали родителями.
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