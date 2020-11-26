Супермодель Коко Роша стала мамой в третий раз

Об этом сообщает PEOPLE.
Девочка родилась в воскресенье, 22 ноября, в Нью-Йорке. Ее назвали Айли.
“Мы с Джеймсом очень благодарны за благополучные роды и за то, что наконец привезли малышку Айли домой к ее старшей сестре Айони и старшему брату Айверу”, – отметила Роша.
Интересно, что малышке уже завели отдельный Instagram-аккаунт. Личные аккаунты есть и у старших детей Коко.
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