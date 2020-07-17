Об этом сообщают #Буквы.
Так, в своем Instagram-аккаунте модель написала:
“В любимой клинике сегодня. На сегодняшний день Танечка, я считаю, лучший косметолог на Украине и очень рада, что попала именно к ней”.
Ее подписчики сразу же указали Онопко, что словосочетание “на Украине” неправильное, и нужно говорить “в Украине”.
Но модель не поняла, в чем проблема.
- Ранее украинская фотомодель, которая вошла в Топ-10 самых успешных моделей мира, Снежана Онопко заявила о домашнем насилии и требует развода от своего мужа Николая Щура.