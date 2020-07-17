Украинскую супермодель Снежану Онопко раскритиковали за фразу "на Украине", но она не поняла, в чем проблема.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, в своем Instagram-аккаунте модель написала:

“В любимой клинике сегодня. На сегодняшний день Танечка, я считаю, лучший косметолог на Украине и очень рада, что попала именно к ней”.

Ее подписчики сразу же указали Онопко, что словосочетание “на Украине” неправильное, и нужно говорить “в Украине”.

Но модель не поняла, в чем проблема.