По этому случаю Букингемский дворец опубликовал его совместное фото с королевой Елизаветой II.
1 июня фотограф запечатлел супругов на лужайке перед Виндзорским замком.
Ее Величество одета в платье с цветочным рисунком, созданное ее стилистом Анжелой Келли, с бриллиантовой брошью Cullinan V.
Стоит отметить, что королева и принц будут отмечать 73 года брака.
Свадьба Елизаветы и Филипа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Британский дизайнер Норман Хартнелл пошил свадебное платье из сатина цвета слоновой кости, расшил его серебряной нитью, кристаллами и жемчугом. Наряд дополнял четырехметровый шлейф из тюля.
Своего супруга королева встретила, когда ей было 13 лет, а ему 18. Ходят слухи, что Елизавета сама добилась расположения Филиппа.
На фото ниже 20-летняя Елизавета, ее жених лейтенант Филипп Маунтбаттен, младшая сестра Елизаветы – Маргарет, родители – король Георг VI и королева Елизавета.
Стоит отметить, что родители Филиппа – принц Андрей, был сыном короля Греции, а мама, немецкая принцесса Алиса Баттенберг, – правнучка английской королевы Виктории и племянница последней российской императрицы Александры Федоровны.
Друг другу жених и невеста приходились троюродными дядей и племянницей и заодно четвероюродными братом и сестрой.
Свадьба пары состоялась 20 ноября 1947 года.
Три года назад, в честь 70-летия королевская пара поделилась памятным снимком, сделанным фотографом Мэттом Холиоуком.
В последние годы супруг королевы редко появляется на публике. В 2017 принц Филипп официально перестал выполнять церемониальные обязанности.
- Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон показали редкие архивные фото Елизаветы II, сделанные во время Второй мировой войны и празднования ее окончания.