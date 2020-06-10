Сегодня, 10 июня, принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, исполняется 99 лет.

По этому случаю Букингемский дворец опубликовал его совместное фото с королевой Елизаветой II.

1 июня фотограф запечатлел супругов на лужайке перед Виндзорским замком.

Ее Величество одета в платье с цветочным рисунком, созданное ее стилистом Анжелой Келли, с бриллиантовой брошью Cullinan V.

Стоит отметить, что королева и принц будут отмечать 73 года брака.

Свадьба Елизаветы и Филипа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Британский дизайнер Норман Хартнелл пошил свадебное платье из сатина цвета слоновой кости, расшил его серебряной нитью, кристаллами и жемчугом. Наряд дополнял четырехметровый шлейф из тюля.

Своего супруга королева встретила, когда ей было 13 лет, а ему 18. Ходят слухи, что Елизавета сама добилась расположения Филиппа.

На фото ниже 20-летняя Елизавета, ее жених лейтенант Филипп Маунтбаттен, младшая сестра Елизаветы – Маргарет, родители – король Георг VI и королева Елизавета.

Стоит отметить, что родители Филиппа – принц Андрей, был сыном короля Греции, а мама, немецкая принцесса Алиса Баттенберг, – правнучка английской королевы Виктории и племянница последней российской императрицы Александры Федоровны.

Друг другу жених и невеста приходились троюродными дядей и племянницей и заодно четвероюродными братом и сестрой.

Свадьба пары состоялась 20 ноября 1947 года.

Три года назад, в честь 70-летия королевская пара поделилась памятным снимком, сделанным фотографом Мэттом Холиоуком.

В последние годы супруг королевы редко появляется на публике. В 2017 принц Филипп официально перестал выполнять церемониальные обязанности.