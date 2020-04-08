Фотография обложки опубликована в Instagram-аккаунте издания.

Апрельский выпуск Vogue Italia выйдет 10 апреля.

Редакция журнала напомнила, что за свою долгую, более чем столетнюю историю, Vogue видел войны, теракты, кризисы, от которых никогда не отворачивался.

“Всего две недели назад мы собирались напечатать номер, который планировали долгое время в коллаборации с L’Uomo Vogue. Но говорить о чем-то еще, пока люди умирают, доктора и медсестры рискуют жизнями, мир меняется навсегда, — это не в ДНК итальянского Vogue. Мы положили свой проект на полку и начали с чистого листа”, — обращается издание к читателям.

Редакция журнала отметила, что решение напечатать полностью белую обложку было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что этот цвет “означает много вещей одновременно”.

“Белый — это прежде всего уважение. Белый — перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый — цвет униформы тех, кто ставит собственную жизнь на кон, спасая наши. Он представляет пространство, время для раздумий, тишину. Белый — для тех, кто заполняет время и пространство идеями, мыслями, историями, стихами, музыкой и заботой о других. После кризиса 1929 года белый стал цветом одежды, выражающим чистоту настоящего и надежды будущего. И, наконец, это не белый бланк проигравших, это чистый титульный лист истории, которая только начинается”, — завершается обращение к читателям.