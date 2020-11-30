Вскоре весь мир погрузится в атмосферу Нового года и Рождества. Погода на улице подталкивает каждого остаться дома, заварить чай, устроиться поудобнее и включить атмосферный фильм.

#Буквы собрали для вас топ-10 самых уютных фильмов, которые точно согреют вас теплыми воспоминаниями.

Чудо на 34-й улице (1994)

Накануне Рождества Санта Клаус неожиданно получает приглашение поработать в большом супермаркете Нью-Йорка. Он должен выполнять роль самого себя. Однако это не понравилось владельцам соседнего магазина игрушек, ведь Санта приносит конкурентам бешеную популярность. Они сделали так, что дедушка оказывается в суде, где вынужден доказывать, что он – настоящий Санта Клаус.

Жена священника (1996)

В предрождественское время священник Генри Биггс озабочен делами церкви и заботами о прихожанах. Именно поэтому мужчина уделяет мало времени семье и жене Джулии. Брак на грани распада. Тогда появляется ангел Дадли, который должен помочь супругам преодолеть кризис в отношениях, однако неожиданно он сам становится источником новых проблем.

Хроники Рождества (2018)

Дети Тедди и Кейт Пирс накануне Рождества задумали пробраться в санки Санты и незаметно снять его на камеру, чтобы доказать друзьям факт существования дедушки. Однако Санта испугался неожиданных гостей и потерял управление над своими санями. Они разбились, а дети рисковали остаться без подарков и Рождество. Вместе герои пытаются исправить ситуацию.

Крампус (2015)

Семья Тома и Сары собралась вместе для празднования Рождества. Однако члены семьи не ладят друг с другом, поэтому общение на грани ссоры. После этого в доме начинают происходить странные вещи. Бабушка Оми догадалась, что из-за ссоры к ним пришел злой двойник Санты – Крампус, желающий всех наказать.

Рождественские каникулы (1989)

Большое американское семейство воссоединилось в канун Рождества. Однако встреча родственников превратилась в настоящее стихийное бедствие.

Убойное Рождество Герольда и Кумара (2011)

Старые друзья Герольд и Кумар вместе отсидели в тюрьме Гуантанамо. Прошло шесть лет. За это время Герольд женился и стал бизнесменом, а Кумар не собирался ничего менять. Друзья жили спокойной жизнью, но не общались. Перед Рождеством Кумар случайно получил посылку, которая направлялась Герольду. Поэтому мужчина решил навестить старого друга. Это стало началом большого приключения.

Один дома (1990)

Каждый знает историю Кевина, который остался один дома. Мальчик неожиданно понял, что его дом пытаются ограбить. Однако он быстро разработал стратегию обороны и перехитрил двух грабителей.

Счастливого Рождества (2014)

Джефф и Келли – творческие супруги, переживающие кризис в отношениях из-за рутины и постоянной усталости, поскольку у них появился ребенок. Однако перед Рождеством к ним приезжает сестра Джеффа, которая взбудоражила угасшие чувства между партнерами и напомнила им, что такое любовь.

Рождественская история ужасов (2015)

Школьники расследуют загадочное убийство, произошедшее перед новогодними праздниками. В то же время семейная пара отмечает, что их младший сын странно себя ведет после совместной поездки в лес за елкой, а другую семью преследует злой демон Крампус. И даже это еще не все. На Северном полюсе Санта сражается с зомби- эльфами.

Пусть снежит (2019)

Жители Ґрейстауна в канун Рождества оказались в снежной ловушке. Все вокруг замело, транспорт остановился. Только одна девушка пробралась с экспресса в маленькую кофейню. Тогда она еще не подозревала, что этот визит изменит многие жизни.