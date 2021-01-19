Жительница Лондона Джоди Томпсон пожаловалась в соцсетях, что свеча "Она пахнет, как моя вагина" от голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу взорвалась у нее дома.

Об этом рассказывают #Буквы.

В январе 2020 года Пэлтроу выпустила свечи с цветочным ароматом, получившие провокационное название “Она пахнет, как моя вагина”.

Они продаются в интернет-магазине Goop, основанном актрисой. Стоимость — 75 долларов.

В конце декабря британка Джоди Томпсон рассказала, что выиграла такую свечу во время викторины на рождественской вечеринке.

“Это действительно заставило меня смеяться!”, — написала Томсон, благодаря за приз.

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Уже в январе со свечкой случилась неприятность: она взорвалась по неизвестной причине.

“Спасибо, Гвинн, запихнешь свою пламенную вагину…”, — написала возмущенная женщина, продемонстрировав, что произошло со свечкой после инцидента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jody Thompson (@jodythompson__)

В комментарии британскому таблоиду The Sun женщина рассказала, что взрыв произошел, когда она зажигала свечу.

“Свеча взорвалась и выпустила огромное пламя, везде разлетались кусочки. Я никогда не видела ничего подобного. Все пылало и к свече нельзя было прикоснуться”, — говорит она.

Томпсон уточнила, что это произошло в гостиной ее квартиры, и свечу пришлось выбросить за входную дверь, чтобы потушить. Пожара удалось избежать.

Женщина также поделилась с изданием фотографиями того, как свеча выглядела после взрыва.

Актриса и ее компания, занимающаяся реализацией свечей, пока не отреагировали на инцидент.