Об этом рассказывают #Буквы.
В январе 2020 года Пэлтроу выпустила свечи с цветочным ароматом, получившие провокационное название “Она пахнет, как моя вагина”.
Они продаются в интернет-магазине Goop, основанном актрисой. Стоимость — 75 долларов.
В конце декабря британка Джоди Томпсон рассказала, что выиграла такую свечу во время викторины на рождественской вечеринке.
“Это действительно заставило меня смеяться!”, — написала Томсон, благодаря за приз.
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Уже в январе со свечкой случилась неприятность: она взорвалась по неизвестной причине.
“Спасибо, Гвинн, запихнешь свою пламенную вагину…”, — написала возмущенная женщина, продемонстрировав, что произошло со свечкой после инцидента.
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В комментарии британскому таблоиду The Sun женщина рассказала, что взрыв произошел, когда она зажигала свечу.
“Свеча взорвалась и выпустила огромное пламя, везде разлетались кусочки. Я никогда не видела ничего подобного. Все пылало и к свече нельзя было прикоснуться”, — говорит она.
Томпсон уточнила, что это произошло в гостиной ее квартиры, и свечу пришлось выбросить за входную дверь, чтобы потушить. Пожара удалось избежать.
Женщина также поделилась с изданием фотографиями того, как свеча выглядела после взрыва.
Актриса и ее компания, занимающаяся реализацией свечей, пока не отреагировали на инцидент.
- В июне Гвинет Пэлтроу выпустила ароматические свечи под названием “Пахнет как мой оргазм”.