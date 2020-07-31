Видео уже опубликовали в Сети.

В клипе снимались российские звезды и блогеры. В частности, певица Лолита Милявская, ведущая Ксения Собчак, шоу-вумен Екатерина Варнава, блогерша Ида Галич. Также в клипе можно увидеть Варвару Шмыкову, Марию Миногарову, Дину Саеву, Карину Кросс, Чуму Вечеринку, Верону, Лоран, Юлию Коваль, Бичоллу Тетрадзе.

Креативным продюсером клипа стал Александр Гудков.

Клип идет с пометкой 18+.

По сюжету, женщины разных форм, возрастов и комплекций в причудливых нарядах танцуют перед “судьями”, которые ставят им определенные оценки.

К примеру, ведущая Ксения Собчак в клипе со сломанными носом и ногой, а также с сосками на волосах.