Известная украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) стала мамой во второй раз и показала фото с дочерью.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! […] Мы готовились к встрече с тобой”, – подписала Тарабарова трогательный снимок.

Она также отметила, что девочка родилась 23 сентября в 18:55. Ее рост составил 54 сантиметра, а вес – 3560 грамм. Однако Светлана не сообщила имени малышки.

Отметим, что Тарабарова вместе с мужем Алексеем Бондарем познакомились в 2011 году в Одессе на Дерибасовской, а поженились через 5 лет. 9 сентября 2018 года певица родила сына, которого назвала Иван.