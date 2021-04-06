Фотографию Свитолина опубликовала в Instagram.

Свитолина выложила в Instagram-stories фото нового автомобиля от компании Mercedes, которое ей подарил ее жених Гаэль Монфис.

“Он ведет себя со мной, как с королевой”, – написала Элина Свитолина.

Свитолина и Монфис вместе уже два года. Несколько дней назад звездная пара сообщила о помолвке.

О том, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться, стало известно в 2019 году.

В июне 2019 года в СМИ появилась информация, что Свитолина и Монфис расстались. Слухи о разрыве между украинкой и французом возникли после того, как их совместный аккаунт в Instagram, на котором они вместе публиковали видео и фото, был удален.

Впоследствии пара возобновила совместный Instagram-аккаунт (g.e.m.s.life).

Летом 2019 года Монфис прилетал вместе со Свитолиной в Украину. Пара тогда посетила церемонию закрытия Одесского кинофестиваля.

В феврале этого года Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях. В совместном заявлении говорилось, что они понимают, что “нужно дать друг другу больше пространства, и помочь друг другу жить максимально радостной и полной жизнью”. Теннисисты тогда снова удалили общий аккаунт в Instagram.