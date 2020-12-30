Covid-19 Украина

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Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи записал трогательное новогоднее поздравление

Полуторагодовалый сын принца Гарри и Меган Маркл решил порадовать поклонников своей семьи. Малыш случайно записал трогательное новогоднее поздравление.

Среда, 30 декабря 2020, 19:26

Милое поздравление Арчи появилось в эпизоде ​​подкаста Archewell Audio на сервисе Spotify, с которым недавно подписали контракт Меган и Гарри, информируют #Буквы.

В подкасте приняли участие многие знаменитости, однако в центре внимания оказался полуторагодовалый сын герцогов Сассекских Арчи.

В конце подкаста принц Гарри обратился к маленькому сыну и призвал его говорить в микрофон, а Меган спросила сына, весело ли ему.

Затем Арчи с помощью родителей поздравил слушателей с Новым годом. Пользователи соцсетей активно распространяют трогательное поздравление.

  • Ранее герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Мидлдтон поделились своей рождественской открыткой этого года.
Теги: Арчи, аудіо, Меган Маркл, принц Гаррі

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