Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи записал трогательное новогоднее поздравление

Милое поздравление Арчи появилось в эпизоде подкаста Archewell Audio на сервисе Spotify, с которым недавно подписали контракт Меган и Гарри, информируют #Буквы.
В подкасте приняли участие многие знаменитости, однако в центре внимания оказался полуторагодовалый сын герцогов Сассекских Арчи.
В конце подкаста принц Гарри обратился к маленькому сыну и призвал его говорить в микрофон, а Меган спросила сына, весело ли ему.
Затем Арчи с помощью родителей поздравил слушателей с Новым годом. Пользователи соцсетей активно распространяют трогательное поздравление.
LISTEN TO HIM OMG 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/qogJWD1foz
— lacey (@__mrswrigs) December 29, 2020
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