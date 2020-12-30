Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи записал трогательное новогоднее поздравление

Полуторагодовалый сын принца Гарри и Меган Маркл решил порадовать поклонников своей семьи. Малыш случайно записал трогательное новогоднее поздравление.

Милое поздравление Арчи появилось в эпизоде ​​подкаста Archewell Audio на сервисе Spotify, с которым недавно подписали контракт Меган и Гарри, информируют #Буквы.

В подкасте приняли участие многие знаменитости, однако в центре внимания оказался полуторагодовалый сын герцогов Сассекских Арчи.

В конце подкаста принц Гарри обратился к маленькому сыну и призвал его говорить в микрофон, а Меган спросила сына, весело ли ему.

Затем Арчи с помощью родителей поздравил слушателей с Новым годом. Пользователи соцсетей активно распространяют трогательное поздравление.

LISTEN TO HIM OMG 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/qogJWD1foz — lacey (@__mrswrigs) December 29, 2020