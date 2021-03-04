«Таинственные рейсы»: в Австралии продают авиабилеты с неизвестным местом назначения

Об этом сообщает CNN.

В частности, в аэропортах страны стартовал проект “Таинственные рейсы”. Его уникальность заключается в том, что пассажир покупает билет, не зная конечного места назначения.

Авиаперевозчик Qantas, который стал инициатором проекта, уверяет, что такие таинственные туры будут однодневными. Время перелета не превысит 2 часов.

В компании рассказали, что пассажиры во время полета смогут наблюдать за траекторией движения самолета и угадывать, куда они направляются. Предполагается, что такие рандомные туры будут иметь определенную специализацию. Например, пассажир может случайно попасть в гости к фермеру. Или на пляжную вечеринку.

Отмечается, что туры формируют по системе “all inclusive”. Пассажирам такое спонтанное путешествие с местами в эконом-классе обойдется в $577.

Напомним, что правительство Австралии приняло решение продлить запрет на международные поездки еще на три месяца, то есть до 17 июня. Это связано с пандемией коронавируса.