Видео опубликовано в Instagram Вакки.

Пара находится в ожидании своего первенца. Но даже на последних срока беременности модель не отказывает себе в удовольствии зажигательно станцевать с любимым.

“Что бы это ни было, все, что у меня есть, – твое”, – написал “миллионер-танцор”.

Ролик итальянской пары за день набрал 4,5 миллиона просмотров.

Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои годы, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.