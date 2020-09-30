Видео опубликовано в Instagram Вакки.
Пара находится в ожидании своего первенца. Но даже на последних срока беременности модель не отказывает себе в удовольствии зажигательно станцевать с любимым.
“Что бы это ни было, все, что у меня есть, – твое”, – написал “миллионер-танцор”.
Ролик итальянской пары за день набрал 4,5 миллиона просмотров.
Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои годы, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.
- Итальянский предприниматель, известный как “танцующий миллионер”, Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) станцевал на каблуках.