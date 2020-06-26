Этому он посвятил пост в Instagram.
Джанлукка отметил, что его подтянутое тело остается таковым не только благодаря танцам, но также и физическим упражнениям.
На видео он показал, как укрепляет ноги во время спринтерского бега, а также – как запрыгивает на метровую высоту.
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Также он отметил, что от физических нагрузок его организм получает больше тестостерона.
Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои года, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.
- Итальянский предприниматель, известный как “танцующий миллионер”, Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) станцевал на каблуках.