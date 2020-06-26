Этому он посвятил пост в Instagram.

Джанлукка отметил, что его подтянутое тело остается таковым не только благодаря танцам, но также и физическим упражнениям.

На видео он показал, как укрепляет ноги во время спринтерского бега, а также – как запрыгивает на метровую высоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Never give up!! Consistency! #gvlifestyle Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 22 Июн 2020 в 10:00 PDT



Также он отметил, что от физических нагрузок его организм получает больше тестостерона.

Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои года, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.