52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", показал свой дом и территорию вокруг него.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

“Я хотел бы вам показать немного L’Eremita”, – написал он.

Видео бизнесмен сопроводил титрами, в которых отметил, что всю жизнь работал, чтобы воплотить свои детские мечты в жизнь.

“Я мечтал о таком доме с детства”, – признался Вакки.

В финале он показал свою беременную девушку – модель Шэрон Фонсеку.

Напомним, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он, несмотря на свои года, бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.

Джанлука встречается с Шэрон с 2018 года и, само собой, записывает вместе с подругой танцевальные видео.